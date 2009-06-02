Ющенко вимагає невідкладного розслідування вибухів в Ощадбанку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ та голові Служби безпеки Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ невідкладно вжити вичерпних заходів для розслідування обставин події, пов`язаної із вибухами у філії Ощадбанку у Мелітополі, та притягнення винних осіб до відповідальності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

У свою чергу голова Запорізької ОДА Олександр СТАРУХ спільно з Мелітопольською міською радою має вжити невідкладних заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації та забезпечити надання у повному обсязі всієї необхідної допомоги потерпілим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у Мелітополі, на проспекті 50 років Перемоги, 36/1, у приміщенні відділення Ощадбанку, на першому поверсі дев`ятиповерхового житлового будинку сталися два вибухи.

За останніми даними МНС, внаслідок вибухів постраждали 22 осіб. Госпіталізовані 16 осіб, у тому числі 2 дітей.