Голова СБУ бачить «серйозну перспективу» у справі Голодомору

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО впевнений, що у порушеній СБУ кримінальній справі за фактом голодомору в Україні у 1932-1933 роках є серйозна судова перспектива.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це він сказав сьогодні на брифінгу для зарубіжних засобів масової інформації.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО поінформував, що в рамках кримінальної справи за фактом вчинення геноциду в Україні у 1932-1933 роках створено спеціальні слідчі групи у 17 областях України, що постраждали від голодомору.

За його словами, кримінальна справа розслідується слідчими СБУ на підставі національного законодавства (ст. 442 Кримінального кодексу України «Геноцид») з урахуванням міжнародних конвенцій, сторонами яких є Україна.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що Українським інститутом національної пам’яті вже встановлено імена 882 510 осіб, які загинули під час геноциду. На даний час опрацьовуються документи, опитуються свідки, встановлюються приховані місця масових поховань людей, що стали жертвами штучно створеного голоду.

«Отримано серйозні докази того, що спеціально створені каральні загони вилучали у селян не тільки збіжжя, а й худобу, посуд та інше начиння, а відтак, люди були приречені на голодну смерть. До того ж, існують документи, які свідчать про масові розстріли людей, які намагались чинити спротив або просто говорити про факт голоду», - сказав голова СБУ.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, завдання слідчої групи - здійснити якісний збір доказів і свідчень та передати справу до суду.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не перешкоджатиме спротив деяких політичних сил, які заперечують факт геноциду, розслідуванню справи, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив: «Це невідворотній процес. Справа, що розслідується – не політична, а кримінальна”. “Тисячі свідчень простих людей, документи дають підстави для впевненості, що розслідування цієї кримінальної справи буде завершено без втручання політичних сил. Вороття не буде», - наголосив він.

На запитання, чи не стане перешкодою для винесення обвинувачень те, що виконавців геноциду вже немає в живих, В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що згідно з Конвенцією ООН 1968 року, до злочинів проти людства не застосовується термін давності. Він навів приклад, що в Україні та у багатьох інших країнах досі розслідуються злочини нацистського режиму, розшук яких триває. Іншим прикладом, за словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, є розслідування вбивства царської родини, яке здійснюють правоохоронні органи сусідньої Росії. «У нас є відповідний міжнародний досвід, напрацьовані методики для розслідування злочинів, які були здійснені багато років тому», - зазначив голова СБУ.

Він нагадав, що СБУ звернулась до ФСБ РФ з проханням надати документи, які зберігаються в архівах російських спецслужб і можуть допомогти у розслідуванні кримінальної справи за фактом геноциду-голодомору 1932-33 років. «Допомога російської сторони буде надзвичайно важливою для об’єктивного розслідування справи і подальшого висування звинувачення у суді. Заради цього і порушено кримінальну справу – встановити істину, а саме: організаторів і виконавців цього злочину», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.