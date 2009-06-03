Україна хоче «дорожню карту» по запровадженню безвізового режиму

Україна закликає ЄС украсти план дій на зразок так званої «дорожньої карти», який би містив перелік критеріїв, виконання яких дозволило би скасувати візовий режим поїздок громадян України до держав ЄС.

Про це заявив глава офіційної делегації, Міністр юстиції України Микола Оніщук у ході засідання міністрів юстиції та внутрішніх справ у форматі Україна-Трійка ЄС, що триває 3 червня у Люксембурзі.

Запровадження безвізового діалогу, за словами Миколи Оніщука, є чи не найбільш актуальним питанням, яке виникає сьогодні в українському суспільстві.

«Україна вітає певні позитивні результати практичної імплементації Угоди про спрощення оформлення віз за рік, що минув. Але, на жаль, за цей період не вдалося остаточно вирішити всі проблеми, що виникають у ході її виконання державами-членами ЄС», - наголосив, зокрема, глава української делегації.

Говорячи про проблеми з відкриттям віз громадянам України для поїздок до країн Європейського Союзу, український Міністр, зокрема, зауважив на відсутності уніфікованого законодавства ЄС, зокрема, у частині процедури оформлення віз. Це, наголосив він, що не дозволяє українським громадянам у повній мірі скористатися перевагами, передбаченими положеннями Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

«Україна усвідомлює, що безвізовий діалог з ЄС лише розпочався. Ми розраховуємо, що він буде динамічним, предметним і орієнтованим на конкретний результат», - зазначив, зокрема, Міністр юстиції України.

Наступним важливим кроком Європейського Союзу, за словами Миколи Оніщука, має стати прийняття позитивного рішення ЄС про скасування збору за оформлення віз громадянам України.

Міністр також назвав неприпустимим використання візової політики Євросоюзу у якості інструменту штучного обмеження прав громадян України на свободу пересування територією ЄС.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 червня, у Люксембурзі (Велике Герцогство Люксембург) в рамках сьомого засідання міністрів юстиції та внутрішніх справ у форматі Україна-Трійка ЄС відбувається обговорення питань реалізації плану дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи й безпеки та запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до Європейського Союзу.

*** Угода про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС набула чинності 1 січня 2008 року. Нею встановлено спрощений механізм видачі віз українським громадянам консульськими установами держав-членів ЄС у рамках шенгенського законодавства. Ключовими елементами угоди є положення про перспективу запровадження взаємного безвізового режиму, безвізовий режим для власників дипломатичних паспортів, видачу багаторазових віз (строком від 1 до 5 років) широкому колу громадян України (журналістам, спортсменам, учасникам наукових, культурних і мистецьких заходів), видачу безкоштовних віз для низки категорій осіб. Угода упорядковує перелік документів, що підтверджують мету поїздки, фіксує консульський збір за видачу візи на рівні 35 євро та 70 євро у термінових випадках, встановлює граничний строк розгляду візових документів та видачу візи 10 календарними днями.

Під час Саміту Україна-ЄС у Парижі (9 вересня 2008 року) було досягнуто згоди щодо необхідності повного і ефективного впровадження Угоди про візові спрощення компетентними органами держав-членів ЄС та України, визнаючи те, що Україна в односторонньому порядку надала громадянам ЄС право безвізового в’їзду у 2005 році.