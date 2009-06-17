Суд повернув лікарні земельну ділянку в центрі Києва

За позовом столичної прокуратури суд відмінив рішення Київради про передачу земельної ділянки площею 0,308 га в центрі міста, яку мала право займати Дорожня клінічна лікарня №1.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, Київський апеляційний господарський суд своєю постановою від 10 червня 2009 р. задовольнив позов столичної прокуратури стосовно захисту інтересів Дорожньої клінічної лікарні №1.

Суд визнав законними та обгрунтованими доводи прокурора щодо грубого порушення Київрадою вимог земельного законодавства, внаслідок чого Дорожню клінічну лікарню №1 свого часу було незаконно позбавлено права користуватися земельною ділянкою площею 0,308 га по вул. М.Коцюбинського, 8-а. Цю землю, що є державною власністю, рішенням Київської міської ради №1103/1764 від 12 липня 2007 р. було передано комерційному підприємству ЗАТ „Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті” для будівництва підпірної стінки з влаштуванням підземного автопаркінгу та офісних приміщень із подальшою їх експлуатацією та обслуговуванням.

Прокуратура міста 25 березня 2008 р. подала до Господарського суду Києва позов про визнання недійсним відповідного рішення Київради. Рішенням Господарського суду столиці від 20 листопада 2008 р. у задоволенні позову прокуратури було відмовлено.

Зазначене судове рішення було успішно оскаржене прокуратурою в апеляційному порядку.