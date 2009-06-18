На Харківщині кладовищенського вандала засуджено за вбивство

Вироком апеляційного суду Харківської області 33-річного мешканця Харківського району засуджено до 14 років позбавлення волі за вбивство на кладовищі літньої жінки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, влітку 2008 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв на кладовищі вбивство і спалення 86-річної жінки. Вона стала свідком того, як чоловік демонтував декоративну огорожу з місця поховання односельців. Жінка неподалік упорядковувала могилу своїх близьких і криком благала зловмисника не робити наруги.

Суд погодився з пропозицією державного обвинувача щодо призначення міри покарання підсудному, повідомили у прес-службі.