Президент про важливу місію суддів у побудові демократичної держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на важливій місії суддів у побудові демократичної держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час церемонії приведення до присяги суддів, вперше призначених главою держави на посаду професійного судді. Урочиста церемонія відбулася у Секретаріаті Президента України.

В.ЮЩЕНКО привітав суддів з офіційним вступом на посаду, висловивши упевненість, що нове покоління українських суддів з честю виконуватиме свою надзвичайно важливу й відповідальну місію, буде сповнене енергії та бажання обстоювати законність і справедливість. «Я сподіваюся, що присягу, яку ви щойно склали, ви пронесете через усе своє життя», – сказав він.

Президент особливо наголосив на важливій місії кожного із суддів у побудові демократичної держави. «Без поняття законності не відбувається багато інших суспільних процесів. Законність, правова основа настільки важливі сьогодні у становленні Української держави, відкритого суспільства, що я поставив би між ними тотожність. Демократичність в Україні дорівнює законності», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він підкреслив, що хотів би бачити суддів не тільки фахівцями своєї справи, а й патріотами своєї держави. «Як Президентові, як громадянину мені б дуже важливо було знати і бачити, що ви не тільки чудові професійні судді, а й великі громадяни своєї країни», – сказав В.ЮЩЕНКО.