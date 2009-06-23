«Альфа» прозвітувала про кількість спецоперацій з 1994 року

За 15 років існування, з 1994 року, бійці спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України провели понад 16 тисяч спеціальних операцій.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, сім тисяч разів виїжджали бійці підрозділу на спецоперації із затримання злочинців.

Сьогодні спецпідрозділ «Альфа» Служби безпеки України святкує 15-річний ювілей. За час існування підрозділу його співробітники зробили вагомий внесок у становлення та зміцнення держави, захист її суверенітету і територіальної цілісності, збереження миру і злагоди у суспільстві.

Щоденна робота «Альфи» дозволяє в одних випадках припинити, в інших попередити особливо небезпечні злочини, захопити їх організаторів та виконавців, вилучити у зловмисників вогнепальну зброю, вибухівку і боєприпаси, наркотичні речовини та кошти, отримані у злочинний спосіб, а також забезпечити безпеку учасників кримінального судочинства і працівників правоохоронних органів, йдеться у повідомленні.

Зокрема, з початку цього року за участю бійців «Альфи» у ході спеціальних операцій ліквідовано нарколабораторію з виготовлення амфетаміну на Волині, затримано 10 зловмисників – знешкоджено увесь злочинний ланцюг наркооборудки. З ризиком для життя «альфівці» вилучили з незаконного обігу контейнер з радіоактивними матеріалами, радіаційне випромінювання якого у 250 разів перевищувало норму. Альпіністські навички бійці демонстрували нещодавно на Донеччині під час штурму офісу зловмисників на 8-му поверсі житлової будівлі. Днями за участю «Альфи» визволено з рук бандитів 10-річного хлопчика, приреченого зловмисниками на примусове донорство внутрішніх органів.

З лютого 2004 року співробітники Центру виконують відповідальне завдання за кордоном – здійснюють охорону Посольства України в Республіці Ірак та забезпечують безпеку українських дипломатів під час пересування країною перебування. За цей час співробітниками підрозділу спеціального призначення СБУ проведено майже дві тисячі спецзаходів в умовах країни зі складною політичною та оперативною обстановкою, значною кількістю терористичних проявів.

Центр спеціальних операцій постійно розширює міжнародну співпрацю з відповідними структурами інших країн, зокрема з колегами із США, Франції, Ізраїлю, Великої Британії, Єгипту, ПАР та Бельгії. За допомогою партнерів із США і країн НАТО створено сучасний навчально-тренувальний центр, який має стати міжнародною базою підготовки антитерористичних підрозділів країн НАТО, а також інших держав світу.

Згідно із Законом України «Про забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства», «Альфа» охороняє свідків, потерпілих, обвинувачуваних, тобто осіб, що беруть участь у слідстві та судочинстві у кримінальних справах, а також членів їхніх сімей, у разі якщо їм загрожує реальна небезпека.

Кілька років тому бійці підрозділу охороняли свідка у кримінальній справі, який дав слідству свідчення щодо схеми незаконного повернення ПДВ – ці відомості дали змогу довести справу до суду і повернути до державного бюджету сотні мільйонів гривень.

Цього року за заявою журналіста провідного телеканалу, на адресу якого надходили погрози у зв’язку з його резонансним журналістським розслідуванням, здійснювалась його фізична охорона.