400 голосів за згоду на затримання Лозінського у Раді назбирається?

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН переконаний, що парламент України дасть згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та взяття під варту народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО (БЮТ).

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

На думку спікера, “настільки ця проблема набула суспільного резонансу, що під 400 голосів у Верховній Раді України набереться”.

В.ЛИТВИН додав, що довкола цієї ситуації “суспільний резонанс надзвичайно потужний, і не з того боку заходили люди, щоб оця трагедія не набула такого великого розголосу”. При цьому він підкреслив, що “це буде відром крижаної води на багатьох людей, які повинні зупинитися і замислитись, що є межа, за яку заступати за будь-яких обставин не можна”.

Голова Верховної Ради повідомив, що подання Генеральної прокуратури, де “йдеться про обставини цієї справи”, ним передані до парламентського Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР. В.ЛИТВИН повідомив, що також документи передані народному депутатові України В.ЛОЗІНСЬКОМУ, бо відповідно до Регламенту “він має надати пояснення з приводу тих звинувачень, які йому висунуті”.

Крім того, В.ЛИТВИН зазначив, що дане подання Генпрокуратури України може бути розглянуте вже завтра на позачерговому засіданні Верховної Ради. Він повідомив, що вже завершується збір підписів для того, щоб завтра дане питання було розглянуто в парламенті поряд з кадровими питаннями.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Генпрокуратура України звернулася з поданням до Верховної Ради України дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, взяття під варту народного депутата В.ЛОЗІНСЬКОГО, стосовно якого було порушено кримінальну справу за фактом заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили смерть людини у Голованівському районі Кіровоградської області.

Повний текст інтерв’ю з головою ВР в найближчий час буде розміщено на сайті УНІАН.