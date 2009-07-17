Справедливість є: народні депутати добилися для себе квартир

У минулий четвер депутати тремтячими руками витягували собі “квартири”. Більш як півсотні претендентів на житло методом жеребкування поліпшували свої житлові умови...

Ощасливлено було 17 депутатів (13 із них витягли картки з написом “квартира”), решті – майже 40 претендентів – дісталися пусті папірці.

Серед тих хто отримав житло, 10 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 4 – з фракції Блоку Юлії Тимошенко, 2 – з фракції Комуністичної партії та один – з фракції Блоку Литвина.

Ось список народних щасливчиків:

Валерій Бевзенко (Партія регіонів)

Валерій Бондик (Партія регіонів)

Ірина Горіна (Партія регіонів)

Володимир Демидко (Партія регіонів)

Микола Дем’янко (Партія регіонів)

Юлія Ковальова (Партія регіонів)

Юрій Колоцей (Партія регіонів)

Григорій Маньковський (Партія регіонів)

Юрій Самойленко (Партія регіонів)

Олександр Черноморов (Партія регіонів)

Валерій Бабенко (БЮТ)

Василь Кравчук (БЮТ)

Юрій Полунєєв (БЮТ)

Іван Сідельник (БЮТ)

Спірідон Кілінкаров (КПУ)

Сергій Храпов (КПУ)

Микола Рудченко (Блок Литвина).

Валерій Камчатний

Народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради Валерій Камчатний повідомив у інтерв’ю УНІАН, що 17 квартир передані не у власність народним депутатам України, а відповідно до рішення комітету переведені в статус службових. Тобто після того як буде завершено “каденцію парламенту, ці квартири мають бути повернуті до житлового фонду Верховної Ради України”.

Пан Камчатний зазначив, що до регламентного комітету парламенту звернулося понад 50 народних депутатів. А квартир виявилося лише 17. Із них чотири помешкання виділили “поза конкурсом” двом інвалідам другої групи - литвинівцю Рудченку та регіоналу Черноморову, учасникові бойових дій регіоналу Самойленку та комуністу Кілінкарову, який має “рекордну кількість дітей серед народних депутатів України”.

Претенденти на решту 13 квартир брали участь у жеребкуванні.

Нунсівцям і тут, як завжди, не поталанило. Декілька з них подавали заявки, але фортуна обійшла їх стороною. У жеребкуванні брали участь і троє членів регламентного комітету, але до них удача теж повернулася спиною. Цей факт наводиться як доказ, що ніяких “розводів” під час цієї процедури розподілу не було.

Камчатний радіє, що тепер можна зекономити парламентські кошти, які йшли на оплату за проживання депутатів у готелі “Київ”. Один день обходиться в 400 гривень за помешкання, тобто на місяць за одного депутата парламент має сплачувати близько 12 тисяч гривень.

Водночас депутати-щасливчики не такі вже й ощасливлені, як може здатися. Адже будинок з депутатськими квартирами, як каже голова регламентного комітету, розташований на лівому березі Києва, а “це ж треба їхати 10 кілометрів через мости, а зранку ж затори, а тут готель “Київ” поряд – через дорогу від парламенту”. А ще депутатам доведеться кошти витрачати на оплату комунальних послуг, ремонт квартир, які їм не належать...

Проте, на щире переконання автора цих рядків, багато з тих, хто орендує в столиці квартиру, залюбки помінялися б з народними обранцями – їх би не засмутило ані невдале розташування службового житла, ані мости, ані затори, бо “на шару”, як відомо й оцет солодкий...

Ідея надання службового (а не приватного) житла для народних депутатів порушується вже не перший день. Навіть виношувалися плани про створення спеціального депутатського містечка. Але в депутатів до цього чомусь руки не доходять. І не дивно... Адже в законодавстві, зокрема в законі “Про статус народного депутата України”, передбачається надання житла для депутатів або грошова компенсація за нього. Тому з правової точки зору кожен з нардепів має право на отримання приватного житла.

До речі, і ці 17 квартир є “службовими” лише зі слів самих депутатів. Проект постанови ВР про переведення житла, яке надається нардепам, у статус службового, – поки що тільки проект. Квартири видано як власність а рішення зворотної сили не мають...

Постанову, може, приймуть, а може – й ні... Але навіть у цьому разі за допомогою кмітливого юриста службове житло через ряд операцій легко переводиться в статус приватного.

До речі, парламент уже заборгував за “квартирування” в готелі “Київ”. Член регламентного комітету Сергій Сас каже, що сьогодні грошей на оплату проживання народних депутатів в готелі немає, а їх там мешкає близько сотні. Так само, за його словами, бракує грошей на фінансування телеканалу “Рада”, на оплату депутатських перельотів та переїздів.

“Сьогодні депутати літають у борг”, – зазначив він.

До речі, це одна з горезвісних пільг, яку так безжально критикують під час виборчих кампаній і якою потім залюбки користуються. Кіровоградець Сас жартома каже, що не користується цією пільгою – але “не тому, що такий правильний, а тому, що до Кіровограда літаки не літають, а на поїзді довго їхати”.

Принагідно я поцікавилася нинішньою зарплатою депутата. Раніше заявлялося про її скорочення удвічі, але це були лише заяви. За словами Саса, заробітна плата народного обранця становить сьогодні трохи більш як 17 тисяч гривень, “чистими” – 14–15 тисяч. (Їм ще й зарплату платять!)

Прокоментувати рішення про виділення житла я попросила одного зі “щасливчиків”, народного депутата від ПР Черноморова.

Він зазначив, що саме завдяки його зверненню до Київського адміністративного суду щодо бездіяльності регламентного комітету в питанні забезпечення депутатів квартирами “і вдалося колегам отримати житло”. – Це ненормально, – сказав він, – коли депутат із сім’єю має проживати на семи квадратних метрах у готелі, тому цілком нормальним є рішення щодо надання службового житла. Черноморову закидали, що якщо він їздить на автомобілі “Тойота Прадо”, то може продати його і купити квартиру (на двокімнатну вистачить). Він вважає ці закиди “некоректними”. – Це що, усіх треба змусити на “Таврію” пересісти? – обурився він. – Зараз найбільше кричать про необхідність відмовитися від квартир ті народні депутати, які у свій час саме в парламенті отримали ці квартири.І все ж таки автору не зовсім зрозуміло, навіщо мільйонерам (а в списках “щасливчиків” вони теж є), отримувати дармове житло...