Ющенко: я політик самодостатній, і я йду в Президенти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО категорично відкидає варіант “передачі президентської влади”.

Як повідомили УНІАН у Головній служби інформаційної політики Секретаріату Президента з посиланням на прес-секретаря глави держави Ірину ВАННИКОВУ, про це В.ЮЩЕНКО заявив під час круглого столу з представниками регіональних засобів масової інформації, що відбувся у Державній резиденції «Синьогора» в Івано-Франківській області.

«Гра в технологічні прийоми - це невдалий підхід. Я йду в Президенти. Я політик самодостатній і цінності, які я сповідую, дають Україні майбутнє», - сказав Президент України.

Він підкреслив, що тема “передачі влади” для нього закрита, а відтак кожен із учасників виборів Президента має продемонструвати зрозумілу політичну позицію.

«Нація має право вибрати майбутнє своєї країни», - наголосив глава держави.