Нігерійські бойовики за викуп звільнили заручників
17:14, 21 липня 2009Право
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серед яких один українець
Київ. 21 липня. УНІАН. Нігерійські бойовики звільнили іноземних заручників, яких утримують три місяці й серед яких є один українець, передає ПРАЙМ-ТАСС.
Як повідомляє офіційна влада, збройне угруповання, що викрало в березні трьох філіппінців і громадянина України в нафтовидобувному районі спірного з Нігерією півострова Бакассі, відпустило заручників на волю за викуп.
Розмір виплаченої бандитам суми не уточнюється. Всі звільнені заручники працювали за контрактом на англо-голландський нафтовий концерн Royal Dutch Shell.
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