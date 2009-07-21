Нігерійські бойовики за викуп звільнили заручників

Київ. 21 липня. УНІАН. Нігерійські бойовики звільнили іноземних заручників, яких утримують три місяці й серед яких є один українець, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Як повідомляє офіційна влада, збройне угруповання, що викрало в березні трьох філіппінців і громадянина України в нафтовидобувному районі спірного з Нігерією півострова Бакассі, відпустило заручників на волю за викуп.

Розмір виплаченої бандитам суми не уточнюється. Всі звільнені заручники працювали за контрактом на англо-голландський нафтовий концерн Royal Dutch Shell.