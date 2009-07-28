Знайшли фрагменти черепа, які можуть належати Гонгадзе

Сьогодні слідчо-оперативна група знайшла в Білоцерківському районі Київської області фрагмент черепа, який може належати вбитому журналісту Георгію Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, фрагменти черепа знайдено на місці, яке вказав під час допиту колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ.

Як зазначив співрозмовник агентства, на місці, де було знайдено залишки черепа людини, прокладено дорогу.

Наразі на місці «знахідки» працюють експерти.