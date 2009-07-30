Лозінського шукатиме Інтерпол

Місяць, що минув з моменту зникнення екс-нардепа Віктора Лозінського, так і не вивів МВС і СБУ на його сліди в Україні, тому його оголосили в міжнародний розшук. Про це «Сегодня» повідомили в Нацбюро Інтерполу і ГПУ. «Поки інформація про місцеперебування Лозінського до нас не надходила, — говорить замгенпрокурора Віталій Щоткін. — Але його пошук не припиняється». СБУ як і раніше чекає інформації про екс-депутата за телефоном (044) 253-32-14.

Нагадаємо, 16 червня за участю Лозінського, прокурора Голованівського району Євгена Горбенка, начальника райвідділу міліції Михайла Ковальського і не названої досі жінки, стався інцидент, в результаті якого від вогнепальних ран помер місцевий житель Валерій Олійник.