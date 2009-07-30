Луценко розповів, як ловили Пукача

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що у виявленні місцезнаходження та затримання Олексія ПУКАЧА немає жодного політичного підґрунтя, а є лише кропітка робота правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ніяких політичних причин по затриманню пана ПУКАЧА саме зараз немає. А є лише ретельна, колосальна робота Департаменту карного розшуку МВС України… В справі затримання О.ПУКАЧА немає жодної політики, але не можу стверджувати, що її не буде в ході розслідування справи. Я особисто вважаю сьогодні і вважав це великою удачею (затримання О.ПУКАЧА) для тих, кому не байдуже просування розслідування справи Георгія Гонгадзе… Я не виключаю, що пан ПУКАЧ дасть покази, хто замовив вбивство усно чи письмово», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас міністр не виключив подальшої політизації цієї справи, тому що її розслідування, за його совами, може довести причетність до вбивства «колишніх керівників високих державних інституцій».

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що він не виключає, що такий тривалий час розшуку О.ПУКАЧА міг бути обумовлений тим, що у затриманого залишились зв’язки з кимсь із колишніх, а можливо, і нинішніх працівників міліції.

Говорячи про справу О.ПУКАЧА, Ю.ЛУЦЕНКО продемонстрував журналістам дев’ять томів оперативно-розшукових матеріалів.

Міністр також розповів, що перший раз працівникам міліції вдалося вийти на слід О.ПУКАЧА в 2006 році, коли той знаходився на території Луганської області. Втім, Ю.ЛУЦЕНКО не виключив, що О.ПУКАЧ відчув за собою стеження і доклав певних зусиль, щоб втекти від переслідування.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що він не виключає, що у О.ПУКАЧА, як у колишнього високопосадовця МВС, могли залишитись чисті відомчі бланки, які він міг використовувати у власних цілях.

В той же час міністр зазначив, що завдяки оперативній інформації було встановлено місце перебування О.ПУКАЧА – село Молочне Чуднівського району Житомирської області.

Після цього співробітники МВС надали інформацію СБУ, яка зробила низку певних заходів щодо відстеження розмов О.ПУКАЧА з родичами по мобільному телефону.

В результаті цілого ланцюга дій цю особу було затримано.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, далі Генпрокуратура має встановити в ході подальшого розслідування справи Георгія Гонгадзе, хто саме давав команду і замовляв вбивство журналіста.

«Є всі сподівання, що цей генерал отримає заслужене покарання згідно з чинним українським законодавством», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши при цьому, що це також буде серйозним застереженням для інших правоохоронців в контексті того, що не слід виконувати злочинні накази.

У той же час Ю.ЛУЦЕНКО закликав всіх політиків «дуже зважити перед тим, як почати піаритися на цій справі».

Також міністр поінформував, що за недбалу роботу буде звільнено начальника Чуднівського райвідділу міліції, керівника карного розшуку та ще певних осіб, які не забезпечили належну роботу.

Наразі, вже звільнено дільничного, у відповідальності якого було село, в якому з квітня цього року проживав О.ПУКАЧ.

Відповідаючи на одне з питань, яке стосувалося експертизи фрагментів черепа, який може належати Г.Гонгадзе, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що, на його думку, було б доцільно, якби до цієї процедури залучилися також іноземні експерти.

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що, на його переконання, ніхто не в праві з моральної точки зору ставити питання, з яким слідчим працювати. «Необхідно дочекатися об’єктивних результатів слідства і перестати піаритися на цій справі… В першу чергу це стосується пана МЕЛЬНИЧЕНКА», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.