СБУ ледь не паралізувала роботу «Борисполя»?

ЗАТ СП “Кребо” підготувало позов до СБУ про захист ділової репутації.

Як сказано у переданій УНІАН прес-службою підприємства заяві, дії працівників Головного управління СБУ по м. Києву та Київській області щодо ЗАТ СП “Кребо” ледь не призвели до зупинки роботи головного аеропорту України 22 липня 2009 р.

“Під прикриттям рішення Бориспільського райсуду, отриманого на підставі подання слідчого СБУ, співробітники СБУ 22 липня 2009 р. одночасно провели обшук паливозаправної служби ЗАТ СП „Кребо” в аеропорту „Бориспіль” та в двох офісах компанії у м. Кременчуці. Дії СБУ паралізували роботу ЗАТ СП „Кребо” та створили реальну загрозу зупинки роботи заправної служби аеропорту”, - заявляють на підприємстві.

В “Кребо” зауважують, що в пік авіаперельотів, в умовах захоплення офісу компанії, відключення комп’ютерів і програмного забезпечення, лише професійні зусилля працівників “Кребо” врятували Україну від міжнародного скандалу, який неминуче виник би в разі припинення заправки літаків в аеропорту “Бориспіль”. Під загрозою навіть опинився відліт літака віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА, який завершував офіційний візит до України 22 липня 2009 р.

В компанії переконані, що рейд співробітників СБУ до офісів ЗАТ СП “Кребо”, як і порушення щодо ЗАТ кримінальної справи №05-1464, є частиною заздалегідь розробленого плану щодо заволодінню бізнесом “Кребо”, який працює з початку 2009 року.

В компанії вважають, що складовими цього плану також є “безпідставне звинувачення “Кребо” у завищенні цін на авіапального та аеропортові послуги; дискредитація керівників компанії; здійснення десятків перевірок діяльності “Кребо” усіма можливими службами з початку року”.

“Особи, які зацікавлені у заволодінні бізнесом “Кребо”, нині використовують СБУ з метою безпідставно звинуватити “Кребо” у нібито привласненні державного майна”, - стверджують в СП.

Разом із тим у “Кребо” спростовують ці звинувачення.

“Протягом 1994-2008 років ЗАТ СП “Кребо” за рахунок власних коштів розвивало власний заправний комплекс та будувало нові об’єкти, які вводились в експлуатацію в установленому порядку. На законних підставах вони оформлювались у власність ЗАТ СП “Кребо”.

“У пошуку неіснуючих документів, які могли б кинути тінь на правомірність набуття ЗАТ СП “Кребо” у власність майна заправної служби в аеропорті “Бориспіль”, працівники СБУ провели обшуки та вилучили документацію в офісах ЗАТ СП “Кребо”, зазначається у заяві.

В компанії наголошують, що готові надати усім зацікавленим особам докази на підтвердження правомірного будівництва та набуття у власність цього майна.

Оскільки, відповідно до Конституції, Україна є правовою державою, і держава відповідає за завдану юридичних особам шкоду, ЗАТ СП “Кребо” підготувало позов до СБУ про захист ділової репутації від шкоди, завданої “поширенням неправдивої інформації на офіційному веб-сайті СБУ”, направило до усіх зацікавлених державних органів звернення з тим, щоб зупинити дестабілізацію ситуації в аеропорту та об’єктивно розібратись і встановити правомірність набуття підприємством у власність майна та ведення господарської діяльності в аеропорті.

У даний час компанія також готує звернення до органів влади Королівства Нідерланди, резидентом яких є акціонер “Кребо”, щодо порушення кримінальної справи і проведення обшуків в офісах компанії.

Іноземний акціонер ЗАТ СП “Кребо” повідомив про намір захищати свої інвестиції у будівництво паливозаправної служби аеропорту “Бориспіль” через механізм міждержавної угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій, укладеної між Україною та Нідерландами і ратифікованої законом України від 26 лютого 1997 року.

В разі продовження переслідування компанії ЗАТ СП “Кребо” та його акціонери залишають за собою право на захист своїх законних прав та інтересів шляхом звернення до відповідних наднаціональних та міжнародних інституцій – насамперед органів Європейського Союзу та судів європейської юрисдикції.

29 липня 2009 р. ЗАТ СП “Кребо” подало до слідчих та прокурорських органів клопотання про негайне закриття вказаної кримінальної справи, додавши матеріали, що беззаперечно свідчать про самостійне будівництво цією компанією власної паливозаправної служби в аеропорту “Бориспіль”.

Однак в СП вважають, що “слідчі СБУ незацікавлені у всебічному розгляді наявних матеріалів, адже доки кримінальна справа не закрита, її можна використовувати як інструмент тиску на керівників та акціонерів “Кребо” з метою примусити віддати бізнес замовникам цієї акції”.

ЗАТ СП „Кребо” переконане, що у разі об’єктивного та неупередженого з’ясування всіх вищезазначених обставин, справедливість восторжествує, а винні у дестабілізації ситуації в аеропорту „Бориспіль” посадові особи будуть притягнуті до встановленої чинним законодавством України відповідальності.

У свою чергу, СП проводить власне розслідування з метою виявити замовника цієї справи. Після отримання неспростовних доказів ця інформація буде оприлюднена.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Спільне українсько-голландське підприємство «Кребо» засноване в 1994 році і спеціалізується на постачанні авіапального.

11% СП «Кребо» володіє «Укртанафта», 78% акцій належить Movida International Holdings & Finance B.V (Нідерланди).

СП «Кребо» закінчило 2008 рік з прибутком 20,4 млн. грн.

28 квітня 2009 р. Антимонопольний комітет України оштрафував на 265 млн. грн. ЗАТ СП «Кребо», ЗАТ «Укртатнафта», ТОВ «ЛУК Авіа Ойл», які займаються реалізацією авіапального із заправленням літаків, і ДП «МА «Бориспіль» за зловживання монопольним становищем.