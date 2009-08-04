Справу про загибель Кушнарьова розгляне Верховний суд

Сім`я подала касаційну скаргу

Сім`я Євгена Кушнарьова подала касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду про закриття справи щодо Дмитра Завального.Про це повідомляє рroUA з посиланням на ІА «МІСТ-Харків» . Перше слухання пройде у Верховному суді 18 серпня. Нагадаємо, 15 травня Апеляційний суд Харківської області задовольнив клопотання про амністію Дмитра Завального, обвинуваченого у вбивстві народного депутата (Партія регіонів) Євгена Кушнарьова

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