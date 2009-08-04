Викрито злочинну схему виведення 250 млн. грн. з України

У Києві співробітниками СБ України викрито схему діяльності організованого злочинного угруповання, яке здійснювало виведення безготівкових коштів до офшорних зон Південної Америки та забезпечувало розрахунки за імпортні промислові та продовольчі товари, що завозяться до України контрабандним шляхом.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, з’ясувалося, що до послуг зловмисників вдавалася низка великих суб’єктів господарювання з усіх регіонів країни. Лише у серпні - вересні ц. р. за допомогою протиправної схеми на рахунки офшорних компаній на Кайманових островах намагалися переказати 250 мільйонів гривень.

Встановлено, що четверо мешканців Києва (віком від 25 до 40 років з економічною та юридичною освітою), використовуючи паспорти та ідентифікаційні коди громадян України, створили мережу із майже ста фіктивних фірм. На розрахункові рахунки цих фантомів клієнти-замовники переказували безготівкові гривневі кошти як оплату за неіснуючі рекламні послуги, маркетингові дослідження, ремонтні роботи. В подальшому ці кошти конвертувалися під виглядом проведення «безтоварних» операцій та на підставі підроблених зовнішньоекономічних контрактів перераховувались на рахунки фірм, які зареєстровані в офшорній зоні.

Задокументовані співробітниками СБУ матеріали були передані згідно із ст. 97 (обов’язковість прийняття заяв і повідомлень про злочин і порядок їх розгляду) КПК України до прокуратури Печерського району м. Києва, яка порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

З метою припинення протиправної діяльності злочинного угруповання в рамках кримінальної справи, на підставі санкції суду співробітниками СБУ в Києві проведено 6 одночасних обшуків у офісних та житлових приміщеннях.

У результаті проведених обшуків знайдено та вилучено 3 сервери, 16 ноутбуків і 6 комп’ютерів обладнаних системою банк-клієнт, декілька кліше для виготовлення печаток з реквізитами іноземних фірм, 10 печаток офшорних компаній, фінансово-господарська документація комерційних структур, які мають ознаки фіктивності, а також підроблені зовнішньоекономічні контракти на серпень - вересень на загальну суму 250 мільйонів гривень.

Наразі спільною слідчо-оперативною групою ГУ СБУ у м. Києві та Київській області й прокуратури здійснюється комплекс заходів із притягнення до відповідальності функціонерів злочинного угруповання. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.