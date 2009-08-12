У Львові викрали президента будівельної компанії
міліція відпрацьовує версії
11 серпня близько 13.00 до правоохоронних органів надійшла заява родичів президента будівельної компанії «Львіввікнопласт» Олександра РЕШЕТНІКОВА про те, що він зник безвісти після відвідування лікарні у Львові.
Про це повідомив УНІАН начальник Львівського міського управління внутрішніх справ Ігор ЦІКАЛО.
За його словами, у своїй заяві родичі президента компанії повідомили, що 11 серпня о 9.0 він поїхав до одно з приватних клінічно-лабораторних закладів на території так званої Чорнобильської лікарні у Львові. О.РЕШЕТНІКОВ мав забрати результати аналізів і повернутися додому.
«Проведеними заходами ми вже встановили, що О.РЕШЕТНІКОВ вчора відвідав лабораторію, забрав результати аналізів. Його автомобіль було знайдено припаркованим на стоянці біля лікарні, а самого президента будівельної компанії після відвідин медичного закладу ніхто більше не бачив. Зараз проводимо усі необхідні слідчі дії щодо пошуків зниклого», - заявив І.ЦІКАЛО.
Він наголосив, що на даний час розглядається декілька версій, проте пошуки ведуться за заявою родичів «як безвісти зниклого».
Поінформовані джерела в обласному управлінні міліції повідомили, що є дані про те, що О.РЕШЕТНІКОВ під час виходу з лікарні був викрадений групою з п’яти осіб у масках на обличчях. Вони схопили чоловіка і запхали до мікроавтобуса, який зник у невідомому напрямку. Також джерело відзначило, що останнім часом точились чутки про борги компанії «Львіввікнопласт» та нібито переділ майна серед акціонерів.