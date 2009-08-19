У Києві автомийки перевірять на дотримання вимог законодавства

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження КМДА «Про здійснення перевірок мийок автотранспортних засобів щодо дотримання ними вимог природоохоронного законодавства».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, для здійснення цих перевірок Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів КМДА буде створено спеціальну комісію. За результатами проведення перевірок комісія інформуватиме відповідні органи про виявлені порушення.

Необхідність створення комісії, яка перевірятиме столичні автомийки, була викликана неодноразовими зверненнями громадян зі скаргами щодо порушень вимог природоохоронного законодавства при роботі мийок автотранспортних засобів, йдеться у повідомленні.