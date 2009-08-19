Для закупівлі недобудованого житла виділено 388 млн. грн.

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив виділити 388 млн. грн. для закупівлі Державною іпотечною установою (ДІУ) 1450 квартир у 37 недобудованих будинках у 35 компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, на сьогодні ДІУ співпрацює у напрямі придбання недобудованого житла з будівельними компаніями всіх областей України, окрім Черкаської області і міста Києва.

Прем`єр наголосила, що з урахуванням сьогоднішнього рішення Кабміну житло одержать близько 9,5 тис. сімей, з них 3743 - пільговики.

Вона також відзначила, що з урахуванням сьогоднішнього рішення на закупівлю квартир спрямовано практично половину суми з 2 млрд. грн., запланованих на ці цілі.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на наступному засіданні уряду вона має намір заслухати звіт про виконання рішень уряду щодо розподілу будівельним компаніям виділених коштів.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступає держава в особі Кабінету міністрів.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення власних облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери надається 100-відсоткова державна гарантія.