СБУ почало формувати обвинувачення за фактом Голодомору в Україні

Слідство по кримінальній справі, порушеній 22 травня 2009 року за фактом геноциду українського народу у 1932-1933 роках, вийшло на етап формулювання обвинувальних висновків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час засідання круглого столу “Злочин Геноциду-Голодомору 1932-33 ровів в Україні”, який відбулося сьогодні у Києві.

”Зараз із фахівцями – і адвокатами, і знавцями національного законодавства, і науковцями – ми доходимо до формулювання обвинувального висновку. Це є найголовніший етап, який у співпраці з Генеральною прокуратурою, має зробити Служба безпеки України”, - повідомив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, до складу слідчо-оперативної групи у цій кримінальній справі залучено понад 150 осіб, які у ході досудового слідства встановлюють обставини вчинення злочину проти людяності, з`ясовують механізми, створені і використані сталінським тоталітарним режимом для винищення українського селянства.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що на даний час слідством виявлено матеріали зі статистичними даними про кількість репресованих громадян, які “організовували саботаж та зрив хлібозаготівельних кампаній”, про боротьбу української інтелігенції зі сталінським режимом у 1932-1933 роках, політичні репресії проти національних управлінських кадрів, на яких покладалась відповідальність за зрив плану хлібозаготівель.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, за постановою органу досудового слідства Служби безпеки проводиться науково-демографічна експертиза, яка дасть відповіді про кількість загиблих за період Голодомору та його вплив на демографічний стан України. Зокрема, встановлено, що від злочинних дій влади найбільше постраждали саме центральні та східні регіони України.

Як зазначають в СБУ, на сьогодні вивчено і долучено до кримінальної справи 1378 архівних документів, які зберігалися в регіональних органах СБУ.

Також допитано 533 свідка у 17 областях, які найбільше постраждали у період Голодомору 1932-1933 років.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО акцентував увагу на тому, що до кримінальної справи долучено матеріали роботи спеціальної комісії Конгресу США, що працювала до 1988 року. У цих матеріалах зібрані свідчення українських емігрантів, які пережили Голодомор.

У рамках розслідування СБУ також надіслала клопотання до ФСБ Росії, правоохоронних органів Білорусі і Молдови про надання доступу до архівних документів ЦК ВКП(б) та Ради народних комісарів СРСР, ОДПУ СРСР, нормативно-правових актів, директив, розпорядчих, статистичних та інших документів вищих органів влади за період голодомору в Україні.

До Італії направлено клопотання про надання правової допомоги з метою отримання з архівних установ документів, дипломатичного листування за 1932-1933 роки Консульства Італії у Харкові.

Також направлено до Польщі клопотання про надання правової допомоги щодо отримання з архівних установ наявних документів Головного штабу, польської державної поліції, польського Консульства в Харкові та інших відомств, які стосуються періоду Голодомору в Україні.