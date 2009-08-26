Задимлення на Запорізьких складах сталося через хімічну реакцію

Задимлення на складах з отрутохімікатами в Токмацькому районі Запорізької області сталося в результаті хімічної реакції

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС у Запорізькій області, встановлено, що "в приміщенні складу для зберігання непридатних отрутохімікатів протікала хімічна реакція при взаємодії неідентифікованих хімічних речовин захисту рослин (відходів сільськогосподарських отрутохімікатів) на площі 20 кв. м".

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня близько 9 ранку на "101" надійшло повідомлення про пожежу на території складу, розташованого в Токмацькому районі Запорізької області. Виїхавши на місце події, співробітники пожежних частин встановили, що на складі не пожежа, а задимлення.

Згідно з офіційним повідомленням МНС, "займання не відбулося, пожежі на складі не було. Загрози життю і здоров`ю населення також не було, оскільки в момент події дим відносило в протилежну від розташованого за три кілометри від складів с. Новогригорівка.