Для мінімізації катувань слід реформувати судову та правоохоронну системи

Ряд правозахисників та адвокатів переконані у тому, що без реформування судової системи та правоохоронних органів, без внесення відповідних змін до законодавства мінімізувати кількість катувань в органах дізнання та пенітенціарній системі, з притягненням винних до відповідальності, неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявили правозахисник Дмитро ГРОЙСМАН та адвокати Володимир ГРЕЧАНІВСЬКИЙ та Олег ВЕРЕМІЄНКО.

Так, зокрема, останній зауважив, що в останні роки органами влади в Україні ніяких реальних заходів для припинення катувань не було вжито. На переконання О.ВЕРЕМІЄНКА, широке застосування катувань насамперед пов’язане із втратою професіоналізму працівниками дізнання і слідства, коли замість ретельного пошуку і вивчення об’єктивних доказів скоєного злочину вони звертаються до вимагання «явок з повинною» шляхом погроз, катувань тощо.

Крім того, за його словами, розкриття злочинів шляхом застосування катувань пояснюється вимогами керівництва міліції покращити показники розкриття злочинів.

Водночас, адвокат зазначив, що сьогодні в Україні немає політичної волі для реформування судової системи, оскільки «державі вигідно мати кишенькових суддів».

Таку позицію підтримав В.ГРЕЧАНІВСЬКИЙ, який сказав, що сьогодні українське правосуддя користується застарілим Кримінально-процесуальним кодексом, в Україні немає суду присяжних, а «прокуратура зовсім не контролює те, що відбувається у міліції, в органах дізнання».

За словами Д.ГРОЙСМАНА, «кількість катувань в Україні сьогодні значно більша, ніж за часів Радянської України, радянська міліція катувала значно менше, ніж теперішня українська».

Він зазначив, що ситуація, яка сьогодні складається у правоохоронних органах, свідчить про те, що в Україні практично ніхто, незалежно від соціального статусу, не застрахований від застосування до нього катувань.

Як сказав Д.ГРОЙСМАН, торік органами прокуратури було виявлено 14 фактів незаконних дій до затриманих чи засуджених осіб, за катування за ст. 127 Кримінального кодексу України притягалося три особи, однак жодного вироку не було винесено.

«Це свідчить про те, що досягти відповідальності винних у катуванні осіб практично неможливо», - сказав правозахисник.