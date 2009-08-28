Київську міліцію звинувачують у рейдерській атаці

Правозахисник Едуард БАГІРОВ заявляє про участь міліції в рейдерскій атаці на власність громадянина України Надира АХУНДОВА, який є одноосібним власником ресторанно-готельного комплексу «Бакинський бульвар» на Обухівській трасі в Києві.

Про це Е.БАГІРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Ми відстежуватимемо цю ситуацію, і я переконаний, що ми знайдемо докази, що ця справа має замовний характер», - сказав Е.БАГІРОВ.

У свою чергу, адвокат Н.АХУНДОВА Ідан АЛІЄВ повідомив, що його підзахисний упродовж року неодноразово одержував погрози фізичного усунення у разі, якщо не передасть своє майно у володіння іншим особам. «У нас є запис телефонної розмови, в якій звучать вимоги передати майно і бізнес, або ввести певних осіб до складу засновників. Також пропонували заплатити 3 млн. доларів в обмін на припинення всіх кримінальних справ», - уточнив він.

Адвокат розповів, що машину Н.АХУНДОВА було зупинено працівниками ДАІ, а згодом власника ресторанного бізнесу було затримано у зв`язку з тим, що «у нього було вилучено білу речовину, яка потім виявилася кокаїном». І.АЛІЄВ стверджує, що порошок було підкинуто, і це стало приводом для затримання його підзахисного. При цьому адвокат зазначив, що на цій підставі стосовно Н.АХУНДОВА за поданням правоохоронних органів було обрано такий запобіжний захід, як перебування під вартою.

І.АЛІЄВ зазначив, що під час перебування в ізоляторі стан здоров`я його підзахисного погіршав, що призвело до необхідності госпіталізації та проведення хірургічної операції на попереку. «Незважаючи на це, мій підзахисний продовжував приходити до слідчих органів і жодного разу не проігнорував повістку. В одні з таких відвідин він знову був арештований за фальсифікованими підставами. Як з`ясувалося, правоохоронні органи самі замовили на його ім`я авіаквиток до Стамбулу і цього ж дня зробили відповідний запит в авіакомпанію», - проінформував адвокат.

Е.БАГІРОВ зазначив, що сьогодні за рішенням Шевченківського райсуду Києва Н.АХУНДОВ мав бути відпущений під підписку про невиїзд. «Але все ще залишається відкритим питання – чи буде захищений громадянин України, який в умовах кризи працює і створює робочі місця? Ми хочемо спільними зусиллями врятувати життя людини. Я – не суддя, але ті матеріали, які я подивився, свідчать, що людина, швидше, не винна, ніж винна. Ті дії, які робляться, мене насторожують. Якщо той намір, який, я вважаю, пов`язаний безпосередньо з корупцією і кримінальними схемами, буде доведено до кінця, то у Н.АХУНДОВА відберуть і волю, і майно, і добре ім`я. А замість нього може бути й будь-яка інша людина», - наголосив Е.БАГІРОВ.