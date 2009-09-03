Експерти про позитивні сторони президентського проекту Конституції

Українські експерти вважають, що проект Конституції, запропонований Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, є достатньо прийнятним, оскільки створює додаткові механізми стримування та противаг.

Про це сьогодні йшлося під час прес-конференції в агентстві УНІАН.

Зокрема, за словами експерта Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександра ПАЛІЯ, цілком обгрунтованою є пропозиція Президента про створення двопалатного парламенту, оскільки це дозволить збільшити відповідальність політиків перед українським суспільством.

Крім того, додав він, В.ЮЩЕНКО пропонує більш стабільну систему законодавчої влади, яка захищена від узурпації. Ще одним позитивним моментом президентського проекту Конституції О.ПАЛІЙ назвав надання більших прав органам місцевого самоврядування. При цьому, на думку експерта, ініціатива глави держави по всенародному обговоренню проекта є хорошим, але запізнілим кроком. «На жаль, подання цього проекту достатньо і серйозно запізніле. Це треба було робити хоча б рік назад», - сказав О.ПАЛІЙ.

У свою чергу, голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО позитивно оцінив той факт, що у проекті Конституції, запропонованому Президентом, чітко виписана процедура проведення референдумів. «Якщо ця норма буде сприйнята, то проведення референдуму не залежатиме від окремого закону чи волі політиків», - сказав він.

О.ЧЕРНЕНКО схвально оцінив той факт, що у проекті чітко виписана процедура імпічменту глави держави, а також право громадян звертатися до Конституційного Суду. «Зараз це може робити тільки обмежена каста політиків, і тому дуже часто звернення до Конституційного Суду стають інструментом політичної боротьби», - додав він.