На Буковині під час одержання хабара затримали міського голову

У Чернівецькій області під час одержання 40 тисяч гривень хабара затримали мера одного із міст Буковини. Працівники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю (УДСБЕЗ) УМВС України в Чернівецькій області під час проведення оперативних заходів задокументували злочинну діяльність одного з міських голів Чернівецької області, який з корисливих мотивів, систематично вимагав та отримував хабарі від приватних підприємців та жителів району за успішне вирішення питань щодо надання земельних ділянок у власність.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, працівники міліції встановили, що вказаний міський голова вимагав у приватного підприємця хабар у сумі 40 тисяч гривень за надання у власність земельної ділянки з числа земель запасу міста.

Під час передачі грошей міський голова був затриманий у своєму службовому кабінеті.

За даним фактом прокуратурою Чернівецької області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України (одержання хабара). Міського голову затримано та поміщено в ІТТ УМВС України в Чернівецькій області.

Як стало відомо кореспондентові УНІАН з достовірних джерел, мова йде про міського голову міста Новодністровськ Чернівецької області.