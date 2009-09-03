Потерпілі від афери ”Еліта-Центру” поскаржилися на МВС

Голова правління громадської організації ”Центр правозахисту” (об`єднує постраждалих від афери ”Еліта-Центру”) Юрій ФЕДОРЕНКО звернувся до генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням відреагувати на бездіяльність вищих посадовців МВС при розслідуванні справи про махінації ”Еліта-Центру”.

Як пише газета ”Коммерсант-Украина (№ 146) ”, в заяві ”Центру правозахисту” говориться, що Київський міський адміністративний суд визнав вину Київської міськдержадміністрації, що допустила аферу ”Еліта-Центру”. Проте, як зазначає Ю.ФЕДОРЕНКО, МВС і міська прокуратура ”не бажають реагувати на заяви потерпілих і не порушують кримінальні справи стосовно конкретних чиновників”.

Видання нагадує, що ”Еліта-Центр” продавав квартири в будинках, що зводилися, деякі з них – по кілька разів різним власникам. В результаті постраждали більш як 1,5 тис. інвесторів, збитки яких оцінюються приблизно в 400 млн. грн.

Коментуючи заяву ”Центру правозахисту”, заступник начальника департаменту зі зв`язків із громадськістю МВС Геннадій ГРЕБНЄВ зазначив, що коло причетних до афери осіб поки що остаточно не визначене: ”В даний час триває розслідування справи стосовно Олександра ВОЛКОНСЬКОГО. Він поки що не визнав своєї провини, і залишається невідомим, кому ще будуть пред`явлені звинувачення в здійсненні махінацій”.

Тим часом, як повідомив газеті керівник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО, за викладеними в заяві громадської організації фактами буде проведено перевірку. ”У разі виявлення будь-яких порушень законодавства буде вжито заходів прокурорського реагування”, – заявив Ю.БОЙЧЕНКО.