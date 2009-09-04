Проводиться 12 службових розслідувань стосовно чиновників
Держслужба діє за дорученням уряду
Держслужба на сьогодні за дорученням уряду проводить 12 службових розслідувань стосовно чиновників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління держслужби Тимофій МОТРЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.
«З початку року ми вже провели близько 60 службових розслідувань. Одночасно ми можемо супроводжувати від 12 до 15 таких процедур. Зараз у нас знаходиться 12 таких розслідувань», - сказав Т.МОТРЕНКО.
У той же час начальник Держслужби не уточнив прізвищ чиновників, стосовно яких зараз проводяться розслідування. «Власником інформації про службові розслідування є особа, що дала доручення проводити таке розслідування. У нас це прем`єр-міністр, перший віце-прем`єр-міністр, тому саме вони мають право розпоряджатися такою інформацією», - пояснив він.
Т.МОТРЕНКО також повідомив, що минулого року Головне управління провело службове розслідування стосовно 120 українських чиновників, які обіймали посади рангом від першої до чотирнадцятої категорії.