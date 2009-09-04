Міліція затримала 169 учасників рейдерської атаки на «Таврію»

Міліція затримала 169 учасників рейдерської атаки на новокаховський завод «Таврія», під час сутичок було поранено 39 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, вчора о 20.15 до міліції надійшло повідомлення про те, що велика група озброєних людей намагається увірватися і захопити адміністративну будівлю заводу. Як з’ясували співробітники міліції, які прибули на завод через 10 хвилин після виклику, близько 180 осіб віком від 20 до 35 років, озброєні арматурою, палицями, кийками, “заточками”, наручниками тощо, намагаються захопити завод. За словами міністра, на завод з метою захисту також прибуло близько тисячі працівників підприємства.

По тривозі був піднятий особовий склад не тільки новокаховської міліції, але й приведені у бойову готовність правоохоронці сусіднього Бериславського району. Протягом деякого часу 150 міліціонерів намагалися припинити сутички між обома сторонами.

Наразі 169 затриманих нападників перебувають ізоляторах тимчасового тримання, особи 116 з них вже встановлені.

«Всі вони не належать до будь-якої охоронної структури, є безробітними, просто можна сказати, що їх найняли з вулиці за 50-100 доларів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що спроба захоплення заводу «Таврія» - «це найбільша рейдерська атака з часів атак на одеські порти… Це була добре організована рейдерська атака, хто організатор - ми з’ясовуємо, затримані говорять, що їх найняли невідомі особи».

На даний час прокуратура порушила кримінальну справу за фактом захоплення адміністративних будівель заводу «Таврія». Серед постраждалих - 2 співробітника міліції, які отримали поранення внаслідок застосування травматичної зброї.