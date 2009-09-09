10 вересня КС оприлюднить рішення у справі щодо конституційності постанови уряду стосовно максимальних розмірів пенсій

10 вересня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 8 вересня рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 10 постанови Кабінету міністрів України „Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян“.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, оскаржений у поданні пункт постанови визначає, що максимальний розмір пенсій (з урахуванням надбавок, підвищень тощо), призначених (перерахованих) відповідно до законодавства, не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої згідно зі статтею 28 закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“. Максимальний розмір пенсії, призначеної (перерахованої) відповідно до закону України „Про прокуратуру“ (з урахуванням надбавок, підвищень тощо), не може перевищувати 10 тис. грн. на місяць.

Автори клопотання вважають, що уряд, видавши зазначену постанову, та включивши до неї положення, які встановлюють максимальні розміри пенсій, призначених для певної категорії громадян, вийшов за межі своїх конституційних повноважень.

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