На Херсонщині введено карантинні обмеження через сказ

У Генічеському районі Херсонської області через сказ введено карантинні обмеження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Херсонській області, 9 вересня у с. Придорожнє Генічеського району відділом МНС було зафіксовано випадок сказу.

5 вересня дика лисиця забігла на одне із сільських подвір’їв і покусала домашнього собаку. Агресивну тварину та вкушеного пса довелося приспати, бо проведена експертиза патматеріалу підтвердила наявність небезпечного вірусу. З огляду на це на території населеного пункту введено карантинні обмеження.