На Херсонщині введено карантинні обмеження через сказ
11:26, 10 вересня 2009Право
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У Генічеському районі
У Генічеському районі Херсонської області через сказ введено карантинні обмеження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Херсонській області, 9 вересня у с. Придорожнє Генічеського району відділом МНС було зафіксовано випадок сказу.
5 вересня дика лисиця забігла на одне із сільських подвір’їв і покусала домашнього собаку. Агресивну тварину та вкушеного пса довелося приспати, бо проведена експертиза патматеріалу підтвердила наявність небезпечного вірусу. З огляду на це на території населеного пункту введено карантинні обмеження.
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