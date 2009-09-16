В жовтні Пасенюка знімуть з посади голови ВАСУ?

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО не виключає, що в жовтні Верховний Суд розгляне питання щодо перебування Олександра ПАСЕНЮКА на посаді глави Вищого адміністративного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

За словами В.ОНОПЕНКА, термін перебування О.ПАСЕНЮКА на посаді голови ВАСУ закінчується в грудні цього року.

Він нагадав, що рік тому Верховний Суд «ретельно перевіряв діяльність Вищого адміністративного суду й апеляційних інстанцій». Як зауважив В.ОНОПЕНКО, в процесі перевірки було виявлено багато недоліків в роботі судів, і Рада суддів та Верховний Суд дали один рік на їх усунення.

«Я думаю, що в жовтні ми знову повернемося до цього питання… Я думаю, що скоріше за все ми знову перевіримо Вищий адміністративний суд, які недоліки були усунені. І відповідно до цього буде прийнято рішення, в тому числі кадрове питання, що стосується перебування на посаді ПАСЕНЮКА», - сказав голова ВСУ.