ЦВК поки не вбачає порушень у веденні агітації

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА поки не вбачає порушень команд-претендентів у Президенти у веденні агітації.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.МАГЕРА висловив сьогодні журналістам, коментуючи активне використання політичної реклами напередодні президентських виборів.

«Виборчий процес ще не почався, тому, безумовно, якихось повноважень у Центральної виборчої комісії за межами виборчого процесу стосовно можливих учасників виборчого процесу немає. І санкцій комісія відповідно теж не має», - сказав А.МАГЕРА.

За його словами, будь-які прояви політичної активності, зокрема у вигляді політичної реклами, є нормальним явищем, як для будь-якої демократичної держави, так і для України.

«365 днів на рік політичні партії для того й існують, щоб займатися політичною діяльністю. Це не завжди пов`язано з виборами, але це може бути пов`язано з майбутніми виборами. В цьому важливе одне – те, що час ікс настає 19 жовтня – в перший день виборчого процесу, після якого всі без винятку будуть зобов`язані виконувати вимоги закону про вибори Президента, в тому числі й норми про ведення агітаційної кампанії», - підкреслив він.