Суд залишив під вартою заступника мера Вишневого

Києво-Святошинський районний суд визначив як запобіжний захід утримання під вартою впродовж двох місяців першого заступника міського голови Вишневого Володимира СТУЖУКА, якому висунуто звинувачення в хабарництві.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька суддів, які мали розглядати цю справу, взяли самовідвід.

На судовому засіданні було зачитано службову характеристику на В.СТУЖУКА за підписом міського голови Вишневого Анатолія ГОШКА. Мер Вишневого вважає затриманого “професіоналом високих організаційних якостей, який неодноразово нагороджувався відзнаками за досконале виконання службових обов’язків”.

Лінія захисту, яку обрали адвокати підозрюваного, будується на тому, що ”він узяв гроші на відповідальне зберігання”.

Як повідомляв УНІАН, В.СТУЖУКА було затримано 18 вересня при одержанні хабара в розмірі 2,5 млн. грн. За даними МВС, цей посадовець вимагав майже 5 млн. грн. у підприємця за виділення під будівництво комерційного центру 10 гектарів міської землі.

Місто Вишневе знаходиться в адміністративно-територіальних межах Києво-Святошинського району.