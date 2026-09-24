Lockheed Martin показала другий випробувальний політ балістичної ракети PrSM (відео)

Тож, льотні випробування успішно пройдено, і на черзі – розгортання у військах.

Компанія Lockheed Martin показала другий випробувальний політ балістичної ракети PrSM (Precision Strike Missile) у версії Increment 2. Відео тестового запуску з пускової установки РСЗВ M142 HIMARS компанія опублікувала у соцмережі Х.

"Програма PrSM Increment 2 просувається вперед. Під час нещодавніх льотних випробувань було продемонстровано пуск із системи HIMARS та ураження морської цілі. Армія США також уклала з нами контракт типу IDIQ на суму 1,2 млрд доларів для початку виробництва", - йдеться у дописі.

У компанії наголосили, що льотні випробування успішно пройдено, і на черзі – розгортання у військах.

У Lockheed Martin також заявили, що проведення подальших льотних випробувань заплановане на 2027 рік. Водночас, паралельно ведеться робота над розгортанням виробництва, яке будуть нарощувати відповідно до збільшення обсягів замовлень.

Українське видання Defense Express пише, що початок розгортання виробництва паралельно з проведенням випробувань дозволить швидше поставити засоби у війська та забезпечити більше ракет для тестових стрільб, у тому числі у військових.

"Наразі вже ведеться випуск першої версії PrSM Increment 1, яка постачається на заміну ATACMS та вже пройшла бойове хрещення у війні проти Ірану. Цей перехід та використання під час бойових дій призвели до критичного зменшення запасів балістичних ракет у армії США, що призвело до дефіциту балістики та призупинення постачання ATACMS союзникам", - зауважують експерти.

Крім того, там наголошують, що Increment 2 має досягнути початкової оперативної готовності протягом 5 років, то досить ймовірно нова версія теж увійде у загальне збільшення.

Ракета PrSM – що відомо

Як повідомляв УНІАН, ракета PrSM забезпечує значне збільшення дальності польоту порівняно з ATACMS. Базова версія PrSM, також відома як Increment 1, продемонструвала здатність вражати цілі на відстані щонайменше 500 кілометрів.

Армія США, яка відповідає за програму PrSM, поставила собі за мету з часом збільшити дальність до приблизно 650 кілометрів. Проте також йдуть роботи й над версією ракети з дальністю щонайменше 1000 кілометрів.

Варіанти ATACMS з найбільшою дальністю можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Незрозуміло, звідки запускалися PrSM або ATACMS під час ударів по Ірану в рамках операції Epic Fury. Однак, ракета PrSM має приблизно вдвічі більшу дальність, що суттєво збільшить загальну кількість цілей, які можуть бути під загрозою з будь-якої точки регіону.

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