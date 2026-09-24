Дизайн євро зміниться: стало відомо, коли з’являться нові банкноти

Дизайн нових купюр розроблених на основі двох тем – "Європейська культура" та "Річки і птахи".

Нові євро почнуть вводити в обіг із початку 2030-х років. Банкноти, які перебувають в обігу зараз, залишатимуться чинними та продовжать використовуватися паралельно з новою серією.

Як повідомляється на сайті Європейського центрального банку, загалом 9,96 мільйона людей у Європі та за її межами висловили свою думку щодо майбутнього дизайну євробанкнот, взявши участь у публічному опитуванні банку.

Опитування проводилося з 23 липня до 21 вересня 2026 року. Учасникам запропонували обрати з десяти варіантів дизайну, розроблених на основі двох тем – "Європейська культура" та "Річки і птахи".

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Результати опитувань, а також рекомендації незалежного журі конкурсу дизайнів і результати технічної оцінки будуть враховані під час ухвалення Радою керуючих ЄЦБ рішення щодо остаточної концепції дизайну майбутніх євробанкнот. Очікується, що це рішення ухвалять наприкінці 2026 року.

Наразі ЄЦБ не оприлюднює результати щодо окремих варіантів дизайну. Після ухвалення рішення буде опубліковано детальний звіт про результати опитувань, зокрема відгуки щодо кожного варіанта та результати в розрізі країн.

Після затвердження концепції Радою керуючих обраний дизайн адаптують і доопрацюють, щоб перетворити його на дизайн реальних банкнот. Нові банкноти матимуть вдосконалені захисні елементи, а також будуть зручнішими для людей із різними потребами та більш екологічними у виробництві.

Нові євро - головні новини

У січні 2025 року стало відомо, що Європейський центральний банк планує змінити дизайн банкнот євро - вперше з моменту введення в готівковий обіг 23 роки тому. Зміна дизайну має на меті зробити банкноти більш привабливими і впізнаваними. Наразі на них зображені безіменні мости і вікна.

У вересні ЄЦБ розпочав вирішальний етап роботи над новою серією банкнот. Регулятор представив 10 фінальних проектів нових євро, за які проводилося голосування.

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