Начальник міліції заявляє, що проти нього пишуть фальшивки

Начальник Управління МВС України в Тернопільській області Віталій МАКСИМОВ заявляє, що проти нього пишуть фальшиві депутатські звернення.

Як передає кореспондент УНІАН, під час учорашньої прес-конференції В.МАКСИМОВ повідомив, що минулого тижня до міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА звернувся народний депутат, голова обласного осередку Української народної партії Ярослав ДЖОДЖИК. У зверненні депутата описувалися зловживання, які нібито виявлено у обласному управлінні міліції і про які неодноразово заявляв голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ.

За словами В.МАКСИМОВА, для перевірки фактів, наведених у зверненні депутата, наприкінці минулого тижня з МВС мала приїхати комісія у складі працівників внутрішньої безпеки.

“Однак під час розмови з Ярославом ДЖОДЖИКОМ ми з’ясували, що жодних запитів він не надсилав і підпис під запитом, який надійшов у міністерство, не співпадає з підписом народного депутата. Тож одразу було порушено кримінальну справу за фактом підробки документів”, – повідомив В.МАКСИМОВ.

За словами начальника міліції, два місяці тому, коли він був у відпустці, аналогічне звернення було отримано МВС від іншого народного депутата.

“Прокуратура тоді проводила перевірку, але згодом з’ясувалося, що той нардеп не писав запит. Тоді ми це пропустили, але тепер точно докопаємося, хто сфабрикував запит і хто компрометує народних депутатів і тернопільську міліцію. Бо цинізм деяких заходів, спрямованих проти мене, вже досяг межі”, – сказав В.МАКСИМОВ.

У свою чергу, Я.ДЖОДЖИК підтвердив кореспонденту УНІАН факт підробки його підпису під депутатським зверненням. “Під тою скаргою на нібито зловживання Віталія МАКСИМОВА на займаній ним посаді стоїть не мій підпис. До мене з такими питаннями взагалі ніхто не звертався. Оскільки документ фальшований, я попросив правоохоронців встановити тих, хто зробив цю фальшивку”, – повідомив Я.ДЖОДЖИК. При цьому він додав, що не має гадки, хто міг від його імені створити фальшиве депутатське звернення.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Ю.ЧИЖМАРЬ заявив про численні порушення у роботі МРЕВ при проведенні технічного огляду автомобілів і просив прокуратуру перевірити діяльність обласного управління Державтоінспекції. Також голова Тернопільської ОДА заявив, що звернувся до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням навести правопорядок в області.

За даними губернатора, МРЕВ використовували посередницькі структури при проведенні техогляду авто, й громадяни змушені були сплачувати за цю послугу значно більше коштів, ніж встановлено державою.

Пізніше Ю.ЧИЖМАРЬ повідомив, що в області порушено декілька кримінальних справ за фактами зловживань в районних МРЕВ.

8 вересня голова ОДА повторно звернувся до прем’єра з проханням взяти під особистий контроль ситуацію, яка склалася в органах внутрішніх справ області, та гарантувати адекватне реагування на виявлені порушення.

Зокрема, у зверненні він повідомив про “добровільно-примусові” внески до фонду “Правопорядок”, створеного колишніми працівниками управління міліції, про незаконне присвоєння начальнику обласного управління ДАІ звань підполковника та полковника міліції (28 серпня 2009 року наказом міністра внутрішніх справ за поданням прокуратури ці звання скасовані – УНІАН), про незаконне надання доступу приватним структурам до відомчих інформаційних баз, які мають гриф “Для службового користування”, з метою отримання доходів від платних послуг, вартість яких вдвічі, а іноді втричі вища, ніж за аналогічні послуги в сусідніх областях.