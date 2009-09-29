Мін‘юст передав до Державного реєстру виборців уточнюючі дані

Станом на вересень 2009 року територіальні органи Міністерства юстиції України передали до органів ведення Державного реєстру виборців уточнюючі дані щодо близько 3 млн. 573 тис. 800 виборців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами міністра Миколи ОНІЩУКА, до 15 червня поточного року органами юстиції було надано відомості щодо близько 3 млн. 200 тис. виборців, які проживали на відповідній території та померли (що підтверджено свідоцтвом про смерть), а також які змінили прізвище, ім‘я, по батькові, дату або місце народження за період з 1 лютого 2006 року по 31 травня 2009 року.

Крім того, станом на вересень до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців надано аналогічну інформацію щодо близько 373 тис. 800 виборців за червень, липень та серпень 2009 року.

Міністр нагадав, що уточнення реєстру здійснюється згідно з Порядком первинного уточнення персональних даних Державного реєстру виборців, що був затверджений у травні поточного року постановою Центральної виборчої комісії. Питання подання відомостей про виборців з метою формування Державного реєстру виборців перебуває гна постійному контролі Міністерства юстиції.