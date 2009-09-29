Лукаш оскаржила рішення суду про «погану» рекламу Тимошенко

Народний депутат України, представник Партії регіонів Олена ЛУКАШ оскаржила ухвалу Печерського суду щодо заборони реклами, у якій критикується діяльність прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ЛУКАШ, відповідну скаргу подано сьогодні до Апеляційного суду міста Києва. О.ЛУКАШ просить скасувати ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 22 вересня 2009 року у цивільній справі №2-1800-1/09 про забезпечення позову.

Як відомо, Печерський районний суд міста Києва ухвалою від 22 вересня виніс ухвалу за забезпечення позову, якою заборонив розповсюдження будь-якої «недобросовісної» реклами, що стосується діяльності прем`єр-міністра, голови партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО. Суд ухвалив відповідне рішення за позовом політичної партії “ВО “Батьківщина” до громадянина Петра ПІДЛУБНОГО. Відео-ролик під назвою “Краще б вона відпочивала, ніж працює” був розісланий на всі центральні телеканали від імені П.ПІДЛУБНОГО.

У позові «Батьківщини» йшлося про заборону відповідачеві й будь-яким іншим фізичним і юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо і телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку «недобросовісну» рекламу, що стосується діяльності Ю.ТИМОШЕНКО.

О.ЛУКАШ у своїй скарзі називає позов партії «Батьківщина» технологією, яка була задіяна для унеможливлення критики громадянами, політичними партіями, громадськими організаціями – а фактично всіма суб’єктами громадянського суспільства – дій Кабінету міністрів України та прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО і яка була реалізована шляхом винесення ухвали Печерським районним судом міста Києва від 22 вересня 2009 року.

На її думку, мета прийняття Печерським районним судом міста Києва ухвали від 22 вересня 2009 року була одна – “спроба створення умов для тиску, у тому числі судового на тих, хто висловлює критичні зауваження щодо діяльності Кабінету міністрів України та прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО”.

Водночас, депутат зауважує, що згідно зі статтею 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

О.ЛУКАШ також підкреслює у скарзі, що призначення або обрання громадян на політичні посади передбачає автоматичне їх погодження з тим, що ступінь їх можливої критики та публічної оцінки діяльності буде значно більшою у порівнянні із звичайним громадянином. “Політик повинен бути готовий до того, щоб сприйняти навіть найжорсткішу критику своїх суспільних діянь і висловів. Така критика не може розглядатися як порушення його прав”, - йдеться вдоакументі.

“Право на критику політичних діячів, посадовців і дій уряду в цілому - одне з найважливіших прав, що захищаються статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, і це право абсолютно необхідне для нормального функціонування демократичної системи”, - наголошує депутат.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд міста Києва ухвалою від 22 вересня заборонив розповсюдження будь-якої «недобросовісної» реклами, що стосується діяльності прем`єр-міністра, голови партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

У позові «Батьківщини» йшлося про заборону відповідачеві й будь-яким іншим фізичним і юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо і телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку «недобросовісну» рекламу, що стосується діяльності Ю.ТИМОШЕНКО.