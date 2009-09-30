Колишній представник Президента в судах Кирилюк перейшов у штаб БЮТ

Колишній керівник Служби Секретаріату Президента з представництва у судах інтересів Президента Руслан КИРИЛЮК відтепер працює в штабі БЮТ.

Про це УНІАН повідомило джерело в БЮТ.

Зокрема, Р.КИРИЛЮК став заступником керівника центрального юридичного штабу БЮТ. Відтепер у керівника центрального юридичного штабу БЮТ два заступника – Р.КИРИЛЮК та народний депутат Володимир ПИЛИПЕНКО.

Крім того, Р.КИРИЛЮК став радником першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА.

Заступник керівника фракції БЮТ, керівник центрального юридичного штабу БЮТ Андрій ПОРТНОВ підтвердив УНІАН відповідну інформацію. За його словами, БЮТ з радістю запросив у свою команду Р.КИРИЛЮКА.

А.ПОРТНОВ зауважив, що перехід Р.КИРИЛЮКА з посади начальника Служби з представництва інтересів Президента в судах Секретаріату Президента Віктора ЮЩЕНКА є фактичним переходом на цю ж посаду у «Секретаріат Президента ТИМОШЕНКО».

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Р.КИРИЛЮК звернувся з позовом до глави держави щодо незаконного звільнення від виконання обов’язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

“Я звернувся до суду з позовом про скасування указу в цій частині, як протиправного та незаконного”, - сказав Р.КИРИЛЮК, підкресливши, що вмотивованих підстав для його звільнення, передбачених законом, в указі немає.