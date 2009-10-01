На Київщині викрито наркоканал за участю працівників міліції

Оперативники Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України викрили на Київщині наркоканал, до організації якого причетні працівники міліції.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, у причетності до організації на території Києва та Київської області міжрегіонального каналу збуту наркотичної речовини (опій ацетильований) підозрюють трьох працівників одного з районних відділів служби боротьби з незаконним обігом наркотиків столичної міліції.

Зловмисники разом з цивільними особами налагодили канал надходження наркотиків з Білої Церкви. Схема діяльності злочинної групи була надзвичайно законспірована. Безпосередні реалізатори і постачальники спілкувалися виключно телефоном. Кошти за наркотики перераховувалися лише у безготівковому вигляді, а саму наркосировину зловмисники залишали у заздалегідь підготовлених схованках.

Таким чином, упродовж 2008 – 2009 років було реалізовано наркотики на загальну суму понад 3 млн. грн.

За матеріалами Служби внутрішньої безпеки прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У зловмисників також вилучено три автомобілі та заблоковано платіжний картковий рахунок на суму понад 1 млн. 140 тис. грн.