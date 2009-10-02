Луценко інформуватиме про кожен рух у справі щодо зловживань у НБУ?

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що розслідування справи щодо зловживань у Національному банку України рухається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Справа рухається, слідчі допитують людей, вони справно приходять на допити», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, МВС проводить розслідування за фактами порушень керівництвом Нацбанку під час проведення рекапіталізації комерційних банків. Перші свідчення вже дав перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.