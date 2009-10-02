Призначено керівника Харківського міськуправління міліції

На посаду начальника Харківського міського управління Головного управління МВС України в Харківської області призначено полковника міліції Олександра БАРАННИКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції, представляючи колективу управління нового керівника, начальник ГУ МВС Анатолій СЛІПЧЕНКО наголосив, що пріоритетними для міської міліції напрямками діяльності є боротьба з корупцією, протидія злочинам у земельній сфері, виявлення фактів розкрадання бюджетних ресурсів, а також очищення власних лав від порушників закону.

А.СЛІПЧЕНКО поставив перед колективом міліції ряд невідкладних завдань, зокрема: оперативне та якісне реагування на кожне звернення громадян до міліції, недопущення укриття злочинів від обліку, забезпечення правопорядку на вулицях, активізація боротьби з незаконним обігом наркотиків, майновими злочинами, припинення злочинів у сфері економіки, викриття фактів контрабанди, виготовлення контрафактної продукції та боротьба з нелегальною міграцією.

Як повідомляв УНІАН, під час свого останнього візиту до Харкова 26 вересня ц.р. міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО розкритикував роботу міліції обласного центру, назвавши результати її роботи одними з найгірших в Україні.

Довідка УНІАН. О.БАРАННИК працював у органах внутрішніх справ з 1984 р. З 2000 р. перейшов на службу до Державної податкової адміністрації, працював на керівних посадах у відділах ДПА м. Харкова, з 2003 по 2006 р.р. - заступник голови ДПА в Харківській області. Пенсіонер державної служби. З 2006 р. – депутат Харківської міськради, фракція «Російсько-український союз (РУСЬ)».