“Бютівці” цікавляться доходами голови адмінсуду Києва

Верховна Рада України направила генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ депутатські запити до щодо з’ясування походження коштів, які голова Окружного адміністративного суду Києва Олег БАЧУН витрачає на певні речі.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, парламент направив депутатський запит членів фракції БЮТ Володимира ІВАНЕНКА та Костянтина БОНДАРЕВА стосовно вивчення обставин походження коштів, витрачених О.БАЧУНОМ на придбання двох мобільних телефонів, які виготовлені з дорогоцінних металів, вартістю понад 30 тис. дол. кожен.

Також ВР направила запит членів фракції БЮТ Романа ЗАБЗАЛЮКА та Юрія ТРИНДЮКА щодо встановлення походження коштів, витрачених О.БАЧУНОМ на оплату приватного літака для перельоту на літній відпочинок на острів Сардинія, в сумі, що становить 400 посадових окладів вчителя.