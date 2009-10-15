Кучма радить зробити харакірі педофілам із Артеку

Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає неприпустимим без висновків слідства обнародування інформації про «артеківські події».

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції під час інтернетмосту Київ-Москва-Кишинів-Тбілісі.

«Те, що сьогодні навколо «Артеку» відбувається, коментарям жодним не підлягає. «Артек» це ім`я України, фірмовий знак. Як можна так, не розібравшись, виносити на обговорення всього світу», - сказав Л.КУЧМА.

При цьому він наголосив, що якщо дана інформація виявиться «качкою», то в цьому має жорстко розібратися прокуратура. «А якщо - правда, харакірі робити тому, хто так вчинив», - сказав екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня заявляв, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько та інші, не встановлені поки що особи, здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.