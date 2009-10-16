Тимошенко вважає несправедливим рішення суду

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що всі громадяни України, незалежно від своєї професійної приналежності та посадового статусу, повинні однаково розподілити відповідальність у сплаті внесків до Пенсійного фонду.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, таким чином глава уряду прокоментувала рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання недійсною постанови уряду N366 “Про сплату внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування фізичними особами – суб`єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування” і таким чином задовольнивши позови близько 2 тисяч приватних підприємців до Кабінету міністрів України.

“Так складено життя, що рано чи пізно всі будуть на пенсії. І кожна людина зобов’язана забезпечити своє життя на пенсії. Крім того, це і система солідарної пенсійної відповідальності, і солідарна система накопичення пенсійних грошей. Саме тому всі мають бути учасниками в рівному ступені”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду нагадала, що бюджет Пенсійного фонду формується, у тому числі, й за рахунок внесків всіх верств населення. “Дуже дивною склалася ситуація, коли вчителі, металурги, шахтарі, лікарі – абсолютно всі – платять внески в Пенсійний фонд, створюючи його, в тому числі, й для бізнесменів, а бізнес був у нас на пільговій системі перерахування в Пенсійний фонд. Це не є справедливим”, - вважає вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, підприємці у своїй діяльності користуються іншими пільгами. “Так, можна звільняти від податку на прибуток, можна звільняти від податку на додану вартість - хоча це теж не дуже добре. Я думаю, що всі мусять в рівних умовах працювати. Але звільняти найбільш забезпечених людей, бізнесменів, від справедливої і однакової для всіх сплати в Пенсійний фонд – це не виглядає справедливо. І саме тому уряд прийняв таке рішення, що про пенсію мусять думати всі і всі в однакової мірі”, - пояснює прем’єр-міністр.

Мотивуючи необхідність підвищення відповідальності бізнесу у сфері пенсійного забезпечення, глава уряду наводить приклад з радянського минулого, коли, зокрема, виплачували заробітну плату натуральними продуктами. “Тоді в Радянському Союзі їм казали, що пенсія у вас все одно буде, нічого страшного немає. Сьогодні, коли в країні вибудовуються ринкові умови, то всім виплачують пенсії за розміром їхніх внесків в Пенсійний фонд в попередні роки. Люди пред’являють свої пенсійні внески, і тепер працівники колгоспів, які отримували зарплату натуральними продуктами, нічим не можуть довести, яка у них насправді була заробітна плата і які були внески до Пенсійного фонду”, - пригадала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Тому я не хочу, щоб коли-небудь у тих бізнесменів, які не платять сьогодні внесків до Пенсійного фонду, виникли такі самі обставини, коли вони вийдуть на пенсію та залишаться без пенсійного забезпечення. Саме тому це - з одного боку - справедливо, а з другого боку – це є захист тих людей, які згодом виходитимуть на пенсію», - резюмувала прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабінету міністрів N366 з 1 травня 2009 року, приватні підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, мають платити додаткові страхові внески до Пенсійного фонду України в розмірі від 123,50 грн. на місяць.

Окружний адміністративний суд Києва 28 вересня 2009 року задовольнив позови близько 2 тисяч приватних підприємців до Кабінету міністрів України і визнав недійсною постанову уряду N366 “Про сплату внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування фізичними особами – суб`єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування”.

Тим самим рішенням суд призупинив дію даної постанови Кабміну, задовольнивши заявлене клопотання про забезпечення адміністративного позову.