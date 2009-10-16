РЄ закликає Україну ухвалити Кримінальний процесуальний кодекс

Представник Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Аке Петерсон підкреслює важливість громадського обговорення проекту Кримінально-процесуального Кодексу (КПК) та наголошує на необхідності його ухвалення без зволікань.

Зокрема, у заяві представника Генерального секретаря Ради Європи, оприлюдненій сьогодні, 16 жовтня, схвалюється рішення Кабінету міністрів України щодо винесення на громадське обговорення проекту Кримінально-процесуального Кодексу.

Аке Петерсон також зазначає, що прийняття кодексу є вкрай необхідним для реформування системи кримінальної юстиції та покращення ситуації з правами людини в процесі досудового слідства та кримінального судочинства. Пан Петерсон зазначив, що Рада Європи готова і в подальшому підтримувати прийняття нового КПК. Ця важлива реформа має бути впроваджена якомога швидше.

У заяві також наголошується, що прийняття нового КПК входить до переліку взятих Україною зобов’язань перед Радою Європи.

«Рада Європи підтримувала розробку проекту кодексу та здійснила його експертизу. Експерти позитивно оцінили текст проекту КПК», - зазначає Представник Генерального секретаря Ради Європи.

Як повідомлялося, 14 жовтня 2009 року Кабінет Міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення винести на широке громадське обговорення проект Кримінального процесуального кодексу України. Текст проекту кодексу оприлюднено на сайті Мін‘юсту, який виступив головним розробником документу.

За словами Міністра юстиції Миколи Оніщука, новий Кримінальний процесуальний кодекс посяде чільну позицію у комплексі юстиціарних реформ, що здійснюються наразі в Україні. Серед ключових новел проекту нового кодексу Міністр назвав:

- забезпечення процесуальної рівності та змагальності сторін у кримінальному провадженні;

- підвищення гарантій захисту прав підозрюваних і обвинувачуваних;

- розширення прав потерпілого;

- формування оновленого доказового права;

- оновлення процедури досудового розслідування;

- удосконалення процедури судового контролю;

- запровадження нової, позбавленої обвинувального ухилу процедури судового розгляду шляхом скасування інституту повернення справи прокурору або на додаткове розслідування;

- удосконалення процедури оскарження судових рішень;

- нові види кримінального провадження.

За підсумками громадського обговорення проект кодексу планується винести на відкрите засідання Кабінету Міністрів.