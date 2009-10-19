Тривають обшуки у фігурантів справи про розбещення дітей

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зазначає, що на сьогодні обшуки в окремих фігурантів кримінальної справи, порушеної за розбещення двох неповнолітніх дітей у Криму, тривають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

«Справа щодо звинувачення у розтлінні двох неповнолітніх дітей знаходиться в активній стадії слідчо-оперативних дій… Можу лише повідомити - відбулися обшуки. Друга частина обшуків (у кого саме, він не уточнив – УНІАН) зараз відбувається з 6-ї години ранку. Відбулося відтворення подій, відбулися декілька допитів. Заплановані ще допити. Справа рухається так, як положено рухатися по Кримінально-процесуальному кодексу. Більше ніяких деталей про хід слідства я давати не буду. Вважаю, робити це неможливо», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас він зазначив, що, починаючи від сьогодні, розпочався новий заїзд в “Артек”, який відбувається «без драм».

При цьому міністр ще раз запевнив, що територія Міжнародного дитячого центру «Артек» охороняється міліцією, «будь-яке вивезення дітей (за територію “Артеку” – УНІАН) або проникнення сторонніх осіб є неможливим. Тому в “Артеку” все гаразд».

У свою чергу, на запитання журналістів, чи зменшилася кількість бажаючих відпочивати в “Артеку” або чи спостерігається відмова батьків від путівок, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО відповів негативно, додавши, що заїзд лише розпочався.