Мін‘юст оголосив тендер на право реалізації у 2010 році арештованого майна

Міністерство юстиції оголосило тендер з визначення спеціалізованих організацій, що отримають право реалізації у 2010 році майна, арештованого Державною виконавчою службою Мін’юсту.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту. За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, до конкурсу допускатимуться підприємства як державної, так і приватної форми власності.

При розгляді заявок оцінюватиметься наявність у компанії кваліфікованих спеціалістів, у тому числі фахівців з питань реалізації нерухомості, оцінки, товарознавців. Визначатиметься готовність претендента здійснювати реалізацію всього арештованого майна, як ліквідного, так і неліквідного. А також, перевірятиметься решта умов, що закріплені Положенням про умови та порядок проведення тендерів з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, – наявність приміщень для зберігання майна, транспорту, відсутність боргів перед Мін’юстом за реалізацію конфіскату в попередні періоди тощо.

Також, компанії, що отримають право реалізовувати конфіскат, будуть зобов’язані розміщувати інформацію про майно на спеціальному веб-сайті, розміщеному за адресою https://trade.informjust.ua/. Для цього, у ході тендеру, з’ясовуватимуться технічні можливості компаній оприлюднювати відповідну інформацію.

Право на реалізацію майна компанії-переможці отримають до кінця 2010 – початку 2011 року.

Заявки для участі в тендері прийматимуться до 27 листопада 2009 року. Тендер відбудеться в Міністерстві юстиції 8 грудня 2009 року.

З умовами його проведення можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua).