Постанова про поновлення Моцного на посаді не має поки законної сили

Постанова Кіровоградського окружного адміністративного суду від 27 жовтня про поновлення на посаді голови Кіровоградської облдержадміністрації Василя МОЦНОГО поки що не набрала законної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це офіційно повідомила прес-служба Кіровоградської ОДА.

Згідно з оприлюдненою інформацією, рішення про скасування Указу Президента про звільнення В.МОЦНОГО та поновлення останнього на посаді губернатора області прийнято судом першої інстанції.

«Відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України, судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції», - йдеться у повідомленні.

Як повідомив у телефонному коментарі кореспонденту УНІАН представник Президента в суді Юрій ЖМЕНЯК, сторона відповідача обов’язково оскаржить рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду в передбачені для цього законодавством терміни.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 27 червня 2009 року звільнив В.МОЦНОГО з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації після трагічної події у Голованіському районі, коли під час зіткнення з екс-народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, на той час прокурором Голованівського району Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель.

1 липня В.МОЦНИЙ оскаржив Указ Президента в Кіровоградському окружному адмінсуді, оскільки вважає своє звільнення політично вмотивованим.

17 вересня Президент призначив головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Володимира МОВЧАНА.